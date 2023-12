Jennifer Lopez ha scoperto un amore viscerale per l' Italia che le ha persino fatto cambiare filosofia di vita | ecco cosa ha detto

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ah, se non ci fosse l’! È più o meno su questo concetto che si basa l’ultima intervista che una magazine americano ha. La popstar prestata al cinema ha composto una vera e propria ode al nostro Paese. Non soffermandosi tanto sul solito stereotipo del cibo o sulle bellezze artistiche – le più belle al mondo – che lo stivale offre. Questa volta J.Lo ha spiegato perché aver trascorso le ultime estati inle ha cambiato la. Anzi, le hadi. Un traguardo non indifferente per una donna che – nelle parole del marito Ben Affleck – «è fonte di ispirazione per ...

E di una scoperta che le ha aperto gli occhi: lo spritz!ha scoperto un amore viscerale per l'Italia che le ha persino fatto cambiare filosofia di vita: ecco cosa ha detto (foto ...Possiamo anche intravedere il film musicale diThis Is Me... Now: The Film , la commedia romantica Upgraded con Camila Mendes, The Idea of You con Anne Hathaway e molti altri progetti ...Ah, se non ci fosse l’Italia! È più o meno su questo concetto che si basa l’ultima intervista che una magazine americano ha fatto a Jennifer Lopez. La popstar prestata al cinema ha composto una vera e ...L’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fa sognare milioni di eterni romantici in tutto il mondo. I due si conobbero infatti nel lontano 2002, iniziando una frequentazione che si sarebbe interrotta ...