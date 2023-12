Jannik Sinner e Alcaraz | patto contro Djokovic? | cosa accadrà tra poche ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Giovedì l'allenamento congiunto in Spagna, al Ferrero Sport Club di Alicante, oggi, venerdì 22 dicembre,e Carlosscenderanno in campo per un allenamento congiunto, che resta attesissimo. Al momento non si conosce l'orario dell'allenamento, né si sa se ci sarà una copertura televisiva o streaming. I due sono amici sin da quando erano ragazzini, si rispettano e sanno che il futuro del tennis è nelle loro mani, una volta che calerà Novaknella sua straordinaria carriera. Per lo spagnolo lo Slam è già arrivato e l'ultimo grande successo è quello allo scorso Wimbledon proprio, attuale numero uno al mondo. Molti tifosi dell'altoatesino, però, insinuano il dubbio che al fenomeno del tennis italiano non convenga prestare il fianco ...