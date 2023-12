Iuliano si sbilancia | «Scudetto? Juventus può giocarsela sino alla fine»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La lottain Serie A vede impegnate l’Inter capolista e la, prima inseguitrice a -4. L’ex difensore Mark, a TMW Radio, ritiene che i bianconeri possano lottare– Queste le parole di: «fa bene a dire che l’obiettivo è il quarto posto? È complicato. Allegri ha dovuto fare da allenatore e psicologo.Juve è successo di tutto. Io credo stia facendo un grande lavoro ma non si deve nascondere. La rivale è una sola e se resti attaccato fino a gennaio, mese in cui potrebbero arrivare rinforzi, i bianconeri se la possono giocare fino. Per me lase diventa più incisiva è ...