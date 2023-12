Istat | fiducia consumatori e imprese in aumento a dicembre

Solo il comparto delle costruzioni è In controtendenza.Il sentiment per le famiglie al minimo dal gennaio 2023 (ilsole24ore)

Roma, 29 nov. (askanews) – Il clima di fiducia dei consumatori migliora in Italia, ma quello delle imprese si è ulteriormente indebolito. Secondo ... (ildenaro)

A novembre 2023 l' Istat parla di "segnali eterogenei" per il clima di opinione degli operatori economici. La fiducia delle imprese cala per il ... (panorama)

Con riferimento alle imprese, si segnala un miglioramento della, seppur con intensita' diverse, in tutti i comparti ad eccezione della manifattura. Piu' in dettaglio, nei servizi di mercato ...L'aumento dell'indice - spiega l'- è determinato dal comparto dei servizi e da quello delle costruzioni. Aumenta l'indice didei consumatori per il secondo mese consecutivo (da 103,6 a ...L’Istat ha evidenziato “un diffuso miglioramento delle opinioni dei consumatori, soprattutto sulla situazione economica generale e sulla situazione futura”. Questa inversione di tendenza è un segnale ...Dopo quattro mesi consecutivi di ribassi, torna a salire a dicembre la fiducia delle imprese. L'indice stilato dall'Istat segna un aumento da 103,5 (i minimi dall'aprile 2021) a 107,2. Continua la ...