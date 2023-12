Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Onu approva risoluzione per aiuti a Gaza | non c' è il cessate il fuoco Guterres | «Il problema è l' offensiva di Israele»

...dei cittadini con doppia nazionalità che hanno risposto alla chiamata alle armi di, ma ... Leggi anche Medio Oriente giardino dell'Iran, l'antisemitismo planetario die la guida di Mohammed ...La Russia ha ricevuto nelle settimane scorse i rappresentanti di, ma ha mantenuto vivi anche i rapporti conproponendosi come possibile mediatore del conflitto. A Cartagine si è anche ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Dai nuovi argomenti, come la guerra tra Israele e Hamas o gli incendi alle Hawaii, ai vecchi preferiti, come la pandemia da COVID o i cambiamenti climatici, non sono mancati i tentativi sui social ...