Israele chiede ad Hamas una pausa umanitaria di una settimana

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La Cnn oggi ha riferito – citando un funzionario statunitense – cheavrebbe chiesto addi fare unadi unando in cambio la restituzione di 35 ostaggi detenuti dal movimento integralista islamico palestinese. A quanto sembra, il funzionario non ha risposto alla domanda se il leader di, Yahya Sinwar, abbia accettato o quanto meno risposto alla richiesta. La situazione in quelle zone, da quel 7 ottobre, sta piano piano peggiorando: dopo l’attacco missilistico su larga scala controdalla Striscia di Gaza, ci sono stati 1200 persone uccise ine altre 240 sono state rapite. Di rispostaha lanciato un’incursione di terra nell’enclave palestinese con ...

... ma che appare come la via principale per aprire spiragli nella guerra a Gaza tra Israele e Hamas. ...che dovrebbe portare ad un maggiore accesso di aiuti umanitari nella Striscia ma che non l'...Un accordo simile a quello che ha portato alla liberazione dei fratelli Kalderon non è all'orizzonte: Hamas un cessate il fuoco definitivo in cambio di un nuovo rilascio. lo esclude: ...Nel 2017, Erdogan citò direttamente i versetti della carta costitutiva di Hamas che chiedevano la distruzione di Israele. Meglio noto come "Patto di Hamas", ovvero il manifesto globale costituito da ...