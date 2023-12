Israele avanza a rilento | mentre si apre il fronte all’Onu

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “L’esercito fiuta la fine e cerca di ottenere risultati prima che venga dichiarato un cessate il fuoco nella prima metà di gennaio. È probabile che gran parte dei riservisti ritorneranno a casa. L’esercito sarà impegnato a organizzare una fascia di sicurezza di un chilometro”. Il più insider dei giornalisti israeliani, Nahum Barnea, ieri su Yedioth Ahronoth esprimeva un po’ dello scetticismo sulmilitare che. Esembra aprire a una “Autorità palestinese riformata” per il dopo Hamas, le due condizioni per la vittoria israeliana ancora non si vedono: la liberazione dei 130-140 ostaggi rimasti e l’eliminazione di Yahya Sinwar e Mohammed Deif, che si è scoperto non era affatto disabile. Finora solo la trattativa con il Qatar ha garantito la liberazione degli ...

Il più insider dei giornalisti israeliani, Nahum Barnea, ieri su Yedioth Ahronoth esprimeva un po' dello scetticismo sul fronte militare chea rilento. E mentresembra aprire a una '...ed Hamas settimana di tregua per 40 ostaggi' si legge in spalla. Subito sotto troviamo il ... Tanti i temi in spalla, dalla siderurgia ('Ex Ilva,l'ipotesi di un nuovo socio industriale ...Gli Stati Uniti vogliono concedere a Israele un altro mese per conseguire gli obiettivi militari. E una “Anp riformata” ...Ehud Olmert è stato premier d’Israele. Un premier Likud ... A poco a poco, a volte lentamente per scelta, le unità avanzano, scoprendo tunnel nascosti, distruggendo centri di produzione di bombe ...