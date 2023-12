Inter | una punta a gennaio? In un solo caso

Su Piotr Zielinski l’ Inter c’è ed è seriamente Inter essata. Luca Marchetti su Radio Marte definisce la situazione in casa Napoli con il calciatore ... (inter-news)

Se fosse un film anziché un video potrebbe intitolarsi “ Dalla Cina con orrore ”, ma purtroppo non si parla di pellicole cinematografiche: un ... (secoloditalia)

Daniele Novara , pedagogista e fondatore, del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, in un' interessa nte analisi sul ... (orizzontescuola)

Paolillo : «Inter - riserve attacco non all’altezza! Thuram? Manca una cosa»

Paolillo, ex dirigente dell’Inter, in una lunga intervista concessa a Sportitalia ha parlato di vari temi fra cui la sconfitta col Bologna in Coppa ... (inter-news)