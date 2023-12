Inter | tegola Lautaro Martinez | ecco quante partite salterà

Brutte notizie in casa Real Sociedad . Il club spagnolo non avrà a disposizione Brais Mendez nella sfida di martedì in casa dell'Inter,... (calciomercato)

Brutte notizie in casa nerazzurra, arriva l’ennesimo stop per Simone Inzaghi alla vigilia della partita Lazio- Inter Brutte notizie in casa ... (calciomercatonews)

...SALTATA - Unanon da poco per Simone Inzaghi, che vede nell'argentino l'unico calciatore Imprescindibile della propria rosa: Lautaro ha infatti giocato tutte e ventitrè le partite dell'...Napoli,Elmas : starà fuori 15 - 20 giorni In Champions sarà sfida al Barcellona ma, dopo ... tre punti per svoltare dopo le sconfitte controe Juventus. La squadra di Mazzarri occupa il 5°...Lautaro Martinez non ci sarà domani per Inter-Lecce e molto probabilmente salterà anche l'ultima sfida dell'anno, la trasferta sul campo del Genoa in programma il 29 dicembre. Oltre il danno ...Pessime notizie per il tecnico bianconero, che vede fermarsi per infortunio un altro elemento importante per la rosa. La magica stagione della Juventus continua. I bianconeri, che a sorpresa si sono i ...