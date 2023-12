Inter | si ferma anche Dimarco | risentimento muscolare all’adduttore della coscia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Piove sul bagnato in casa. Dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, che salterà le prossime due gare contro Lecce e Genoa, si ètoFederico. A renderlo noto è la società nerazzurra, tramite un comunicato sul proprio sito. “Federicosi è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurrosinistra” si legge. Ancora presto per stabilire con precisione dei tempi di recupero, tanto che la nota conclude: “Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“. SportFace.

Nella passata stagione, il capitano dell'aveva giocato tutte le partite dell'di Simone Inzaghi, nessuna esclusa.Lo fa sapere l'dal suo sito. "Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo ...Pesante defezione per l'Inter, si ferma Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l'Humanitas di Rozzano. Per Dimarco risentimento muscolare ...L'Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez causa infortunio. Un problema non da poco date le risposte non esaltanti delle seconde linee.