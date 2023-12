Inter | risentimento agli adduttori per Lautaro Martinez | salta il Lecce | in dubbio per il Genoa

(Di venerdì 22 dicembre 2023), dopo essersi infortunato nel corso della sfida di Coppa Italia trae Bologna, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. All’attaccante nerazzurro è stato evidenziato unmuscolaredella gamba sinistra. Certa la sua assenza contro il, con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni in vista della sfida contro ildi fine anno. Nel caso non dovesse farcela per il match contro i rossoblù, allora il recupero slitterebbe al 6 gennaio contro il Verona. L’argentino ha poi commentato il tutto sui social: “Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo ...

