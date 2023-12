Inter | offerta per un centrocampista del Celtic

Con il 2023 che si appresta ad andare via, l’Inter lavora per definire i contratti in scadenza e prolungarli di qualche anno. Come spiega Tuttosport ... (inter-news)

La Coppa Italia ha dato uno scossone alle certezze dell'e consegnato un Frosinone da paura ...(a partire da Empoli - Lazio e Salernitana - Milan di venerdì 22) si può approfittare di un'......gli occhi addosso e di conseguenza come potrebbe fare il Bologna a voltare le spalle ad un... Proprio come è accaduto mercoledì notte a San Siro contro l', prima con quel colpo di tacco da ...L'allungo dell'Inter ha cambiato le prospettive della Juventus A rispondere alla domanda ci pensa Massimiliano Allegri, atecnico bianconero protagonista in conferenza stampa alla vigilia del match ...Piove sul bagnato per l'Inter. Dopo la sconfitta, in rimonta, contro il Bologna, i nerazzurri hanno perso anche Lautaro Martinez per infortunio. Dopo gli esami strumentali di questa mattina, la ...