Inter Miami | ufficiale l’arrivo di Suarez | i dettagli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Luisè un nuovo attaccante dell’. L’ex punta del Barcellona ritrova anche i suoi vecchi compagni come Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets Luisè un nuovo attaccante dell’. L’ex punta del Barcellona ritrova anche i suoi vecchi compagni come Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, con cui ha trascorso veri e propri “anni d’oro” con la maglia blaugrana. Bienvenido Luis Suárez, al sueño depic.twitter.com/Vi3bJZ679f—CF (@CF) December 22, 2023 L’annuncio è arrivato tramite il profilo Xdel club americano, con “Il Pistolero” che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione ...

Commenta per primo Luis Suarez è sbarcato a, pronto per firmare il suo contratto con l'e riabbracciare Leo Messi. L'uruguaiano si ricongiungerà anche con Busquets e Jordi Alba, con cui ha vissuto momenti indimenticabili al ... Dopo il secondo posto ottenuto col Gremio, da lui guidato a suon di gol e assist, Luis Suarez è appena sbarcato a Miami, dove firmerà con l'Inter. Negli States, ...