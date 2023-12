Inter-Lecce | la lista dei convocati da D’Aversa | due assenti

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è la sfida in programma domani (sabato 23 dicembre) allo stadio San Siro alle ore 18, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A.ha diramato ladeiper il match:Almqvist e Dermaku., IDIPortieri: Brancolini, Falcone, Samooja.Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti.Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Ramadani, Rafia.Attaccanti: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza. Fonte: US.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Commenta per primo Ilsi prepara a tornare in campo nella sfida contro l'a San Siro, in programma per domani, e il tecnico dei giallorossi, Roberto D'Aversa , ha diramato la lista dei convocati, con gli unici ... Monza - Fiorentina ore 20.45: Salernitana - Milan Sabato 23 dicembre ore 12.30: Frosinone - Juventus ore 15.00: Torino - Udinese ore 15.00: Bologna - Atalanta ore 18.00:ore 18.1' - Lecce subito intraprendente con Corfitzen, che crea un minimo di apprensione nella retroguardia interista. La quale se la cava grazie all'intervento di Stante.Doppio appuntamento sabato: alle 15 tocca a Bologna-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre alle 18 sarà il momento di Inter-Lecce su Sky Sport Uno, Sky ...