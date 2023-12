Inter-Lecce | Inzaghi prepara 6 cambi? La probabile formazione

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ladi Simoneper, partita valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 20.45.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simonepotrebbeare vari giocatori nellainiziale perrispetto a quella scesa in campo contro il Bologna in Coppa Italia. Sommer dovrebbe tornare tra i pali al posto di Audero. Confermata la retroguardia. Diversiinvece a centrocampo, dove Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dovrebbero prendere il posto di Frattesi, Asllani e Klaassen. Sulla fascia sinistra Dimarco ...

... Monza - Fiorentina ore 20.45: Salernitana - Milan Sabato 23 dicembre ore 12.30: Frosinone - Juventus ore 15.00: Torino - Udinese ore 15.00: Bologna - Atalanta ore 18.00:ore 18.Zerbin piace al Frosinone e al, Zanoli vuole andare al Genoa ma il Napoli ha bisogno di un ... Evidente il riferimento all'. E Osimhen Lei ha promesso due o tre volte che firmava, ma stiamo ...Circa 2 milioni a stagione: non è interessato a questa proposta. L'Inter ha offerto al polacco un quadriennale a 3.8 milioni a stagione. Dovrebbe essere l'erede di Mkhitaryan, il cui rinnovo non è del ...Con la squalifica di Bellanova, può essere arrivato il suo momento. DIMARCO (INTER-Lecce): Questa stagione è dominante. In Coppa Italia è subentrato e ha regalato l’assist per il gol del momentaneo ...