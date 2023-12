Inter-Lecce è diventata una trappola | e la squadra deve uscirne

(Di venerdì 22 dicembre 2023)una. La sconfitta in Coppa Italia ha minato convinzioni che sembravano granitiche. E ora ladimostrare di essere ancora quella di prima. PARTITA– A volte le partite si complicano per questioni non strettamente legate al match in sé. Proprio per questo la sfida con ila San Siro per l’una vera e propria. Una gara sulla carta senza le insidie del grande incontro ora rappresenta uno scoglio persino insormontabile nella percezione di molti. Tutto per le conseguenze della Coppa Italia. CONSEGUENZE DELLA COPPA – La sconfitta col Bologna ha lasciato delle scorie. Per il risultato in sé, la seconda sconfitta della stagione ...

Lautaro Martinez, come anticipato, salteràe sarà - a suo modo - un'assenza storica: il Toro si ferma a 89 partite consecutive giocate in nerazzurro (- Verona ad aprile 2022 l'...... ma l'ha una rosa profonda e un vantaggio considerevole. Sarebbe sorprendente se steccasse di nuovo in casa colche ha risolto per ora i suoi problemi di classifica col successo sul ...Piove sul bagnato per l'Inter. Dopo la sconfitta, in rimonta ... È finito il 2023 per l'attaccante campione del mondo, che salterà le prossime sfide contro il Lecce e il Genoa. L'obiettivo è provare a ...Il tecnico del Lecce è squalificato e non sarà in panchina. 'Dispiace, ma i ragazzi in ottime mani' Lecce in trasferta, in casa della capolista, ...