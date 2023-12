Inter-Lecce | D’Aversa ritrova Gonzalez | la probabile formazione – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Robertostudia le sue mosse per la sfida di domani sera a San Siro. A meno uno daecco lagiallorossa secondo il Corriere dello Sport.– È tempo di una nuova sfida di campionato: domani pomeriggio sarà la volta di. Per il match delle ore 18:00 a San Siro Roberto, assente nell’ultima contro il Frosinone per squalifica. L’edizione odierna di Corriere dello Sport prova a dare un’impronta di quella che sarà lase nella sfida dell’antivigilia di Natale. Non saranno a disposizione Almqvist e Dermaku, fuori per ...