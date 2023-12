Inter | le condizioni di Lautaro Martinez | il comunicato ufficiale

Le condizioni di Lautaro Martinez continuano a tenere in ansia Simone Inzaghi e tutta l' Inter , in attesa del responso degli esami , che saranno... (calciomercato)

Inter - Cuadrado si è operato : il comunicato sulle sue condizioni

Inter, operazione riuscita per Cuadrado: il comunicato UFFICIALE. Ecco come sta il giocatore colombiano Buone notizie per l‘Inter, arrivano dalle ... (calcionews24)