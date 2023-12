Inter | costa caro l’errore di non sostituire Lautaro | risentimento muscolare | salta Lecce e Genoa

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È arrivato il comunicato dell’sulle condizioni dell’attacante, che si è infortunato durante la partita di Coppa Italia contro il Bologna, persa per 1-2 ai supplementari. L’attaccante argentino ha riportato unagli adduttori della coscia sinistra.di non sostituirlo. Stando a ciò,non ci sarà né contro ilné contro il. Il 2023 dell’attaccante argentino è finito. Il rientro dovrebbe essere previsto ad inizio gennaio con il Verona. Il comunicato dell’: “Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro ...

