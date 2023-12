Inter Buchanan | sprint anti City | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’fa sul serio per arrivare a: l’esterno è in rotta con il Bruges e non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto L’fa sul serio per arrivare a: l’esterno è in rotta con il Bruges e non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la volontà di Ausilio e Baccin è chiara ovverocipare il suo arrivo a gennaio e bruciare la concorrenza deldi Guardiola. Il mercato di gennaio aprirà le porte tra una decina di giorni ma i nerazzurri sono già al lavoro.