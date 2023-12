Indecisi sul regalo di Natale? Ce ne sono alcuni che aumentano di valore nel tempo Ecco quali – Il video

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non sapete cosa regalare per? Prima di prendere l’ennesimo oggettino inutile che verrà dimenticato su uno scaffale poco prima di Capodanno, o peggio ancora il set di bagnoschiuma, fermatevi un attimo. La voglia di fare regali scende sempre di più. Secondo una recente indagine, solo il 40% degli italiani ha piacere di farne. Ma forse la percentuale salirebbe se i regali fatti e ricevuti incrementassero il proprionel. Nella maggior parte dei casi, non è così. Secondo il tradizionale studio stilato dall’Unione Nazionale dei consumatori, i regali che hanno aumentato maggiormente la propria appetibilitàgiochi, attrezzature per lo sport e per il campeggio (+63,7%). In seconda posizione i prodotti di profumeria e per la cura della persona (+56%). I generi casalinghi completano il podio ...

Non sapete cosa regalare per Natale Prima di prendere l'ennesimo oggettino inutile che verrà dimenticato su uno scaffale poco prima di Capodanno, o peggio ancora il set di bagnoschiuma, fermatevi un ...Per glie gli ansiosi di tutto il mondo, allora, accorre in aiuto l ' Accademia Italiana ... 4) Con il cibo si vasicuro: sì al locale, no all'esotico. Un buon olio, una marmellata ...Indecise sull’ultimo regalo I cofanetti make up sono un’opzione perfetta per regali di Natale che non deludono mai. Confezioni allegre ed eleganti ...Per chi è indeciso sul regalo a motore da farsi, la nuova campagna lanciata da Fiat su 600 Hybrid è una vera tentazione. (ANSA) ...