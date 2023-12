Indagine Eurispes | rapporto negativo con il corpo per quasi 4 donne su 10

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Come si vedono le? A questa e altre domande dell'universo femminile prova a rispondere l'‘Piacersi e piacere. Ildellecon il loro' condotta dall'(Istituto di studi politici, economici e sociali), in collaborazione con l'Associazione Filocolo. La bellezza femminile è diventata un valore sociale, un'ambizione costante e un compito da ottemperare. La maggioranza dellevaluta positivamente ilcon il proprio(63,6%), ma èper oltre un terzo (36,4%). Gli anni migliorano questa relazione: il 66% delle 'over 65' ha fatto pace con il proprio fisico rispetto al 58,8% delle più giovani. Il report, incrociando aspetti ...

