Incontro presso Confesercenti Provinciale Da gennaio Ente di Formazione per Fondo Nuove Competenze e Programma Gol

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ... con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all'email [email protected] , al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

...meteorologica installata con i fondi dell'Ente Parco Naturale Regionale dell'Antolail ... in quanto l'Antola sorge nella zona delle cosiddette 'Quattro Province', punto ditra Genova, ......Odetto del Tavolo Unitario di coordinamento del comparto Pietre Ornamentali istituitoConfartigianato Piemonte ha incontrato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio . L'...Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si recherà oggi, venerdì 22 dicembre, a Caivano per una visita istituzionale. Il ministro e il Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, faranno ...L’incontro del 19 dicembre, dedicato ad Angelo Bacchetta, l’artista professore. Dalla scuola di Hayez alla produzione cremasca, passando per il Quirinale, avrà come gradito ospite Alessandro Barbieri, ...