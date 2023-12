Incidente oggi a Roma | scontro frontale | un morto

Qualsiasi azienda,, è ascrivibile di diritto alla categoria "data driven". Non importa quale sia il settore in cui ...ampiamente la preoccupazione legata alla possibilità di subire undi ......è l'Italia del fingere di fare per non fare nulla, inaffidabile, l'Italia che dopo 14 mesi di governo nessuno ricorda quali iniziative ha fatto per essere credibile. L'Europa non è un...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nel mese di ottobre u.s., si sono resi protagonisti del salvataggio di un uomo, originario di Catania, che – colto da improvviso ...Incidente sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, in direzione Napoli. Coinvolte cinque auto. L'incidente si è verificato intorno alle 10.45 all'altezza del chilometro 626.