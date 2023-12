Incidente oggi a Roma | scontro frontale | un morto

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 61 anni èin unstradale in via Polense a. Sul posto, questa mattina alle 6.15, sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia locale. Tre i veicoli coinvolti, una Ford Fiesta, una Opel Astra e un autocarro. La persona deceduta si trovava a bordo di una Opel Astra che si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta, anche questa condotta da un uomo di 61 anni. Indagini in corso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tre i veicoli coinvolti Un uomo di 61 anni è morto in un incidente stradale in via Polense a Roma. Sul posto, questa mattina alle 6.15, sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia locale. Tre i veicoli coinvolti, una Ford Fiesta, una