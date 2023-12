Incidente lungo la Statale 90 bis | 16enne in ospedale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutofrontalela90 bis, nel territorio di Buonalbergo. Ieri notte, alle ore 23.40 circa, il conducente diciottenne di una Fiat Punto, mentre procedeva in direzione di Benevento, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo dell’auto che, a sua volta, ha invaso la corsia opposta ove in quell’istante sopraggiungeva una Kia Stonic che era diretta verso la Puglia. A seguito dell’impatto uno dei passeggeri della Punto, un sedicenne, ha riportato ferite e pertanto, soccorso dal 118, è stato trasportato al San Pio di Benevento. Illesi gli altri occupanti della vettura italiana, mentre il conducente della Kia, un carabiniere 25enne, che stava raggiungendo la propria Stazione di appartenenza a Roseto Valfortore, nel foggiano, è rimasto illeso. Negativi i test alcolemici condotti dai ...

