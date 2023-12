Incidente in Kenya | turista italiana muore poco dopo l’arrivo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lamilanese Antonietta Bigliotto è morta a 79 anni pochi minutiessere arrivata inper trascorrere le vacanze natalizie.aver lasciato l’aeroporto di Mombasa, la donna e suo marito sono saliti a bordo di una vettura noleggiata con conducente. La meta era Malindi. L’auto è rimasta coinvolta in un indicente mortale con un camion nella tratta che collega le località turistiche costiere Kalifi e Malindi. Antonietta è morta sul colpo, lievi contusioni per il marito, illeso il conducente, originario di Mombasa. L’ambasciatainsta seguendo il caso.Leggi anche: Vanessa Ballan, il video che inchioda l’assassino L'articolo proviene da The Social Post.