Incentivi 2024 | fino a 13 750 euro per passare all' elettrico | a chi sono rivolti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Novità in arrivo da parte del governo per chi vorrà o dovrà acquistare una nuova auto nelprevistia 13.750per acquistare un'auto elettrica nuova se si rottama una vettura vecchia, da2. Iniziativa legata al reddito familiare che dovrà essere inferiore a 30 milaper godere a pieno dell'incentivo. Il tetto si abbassa a 11 milase l'Isee - l'indicatore del reddito familiare essenziale per accedere a bonus e servizi a tariffa ridotta - è più alto di 30 mila. "Supportare le famiglie meno abbienti e che hanno macchine vecchie, ma non hanno le risorse per cambiarle”, afferma il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo ...