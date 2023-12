In Italia per la prima volta un “drone” vola in spazi aerei per velivoli

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per lain, mercoledì 20 dicembre 2023, un velivolo a pilotaggio remoto (APR) MQ-9 Predator B del 32esimo Stormo di Foggia-Amendola dell'Aeronautica Militare hato lungo una rotta normalmente dedicata al traffico aereo, per così dire, tradizionale cioè quello riservato aglidi linea o commerciali con piloti a bordo.Nel caso degli APR infatti, il pilota e l'operatore di sistemi non sono nella cabina di pilotaggio ma in una Ground control station che si trova a terra, a centinaia o anche migliaia di Km di distanza dalla posizione effettiva del velivolo. Per l'occasione, il volo è stato gestitito da Controllori del Traffico Aereo militari, in sinergia con l'Enac (Ente nazionale aviazione civile) e il supporto operativo dell'Enav (Ente nazionale assistenza al volo). Il Generale ...