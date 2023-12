In Basilicata livello di benessere relativo più basso della media nazionale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Lamostra undipiùe pressoché in linea con quello registrato nel complesso dei territori del Mezzogiorno”. Nel rapporto Best (equo e sostenibile dei territori) diffuso dall’Istat, è emerso questo elemento che descrive lacome regione con undipiùrispetto alla. Entrando nel dettaglio, nel rapporto si evidenzia che “classificando le province italiane in cinque classi di(bassa, medio-bassa,, medio-alta e ...

Il borgo sorge sul Colle Remeggio nel cuore della Media Valle del Serchio, a 410 metri sul... PIETRAPERTOSA,- Incastonato nello scenario delle Dolomiti Lucane, questo pittoresco ...Il dato peggiore riguarda invece le operazioni per il tumore alla prostata in: solo il ... La mobilità sanitaria In un paese in cui esistono 21 sanità alocale , un altro tema ...È difficile trovare farina e riso e la gente deve aspettare ore per avere accesso alle latrine e potersi lavare. Stiamo vivendo un livello di complessità in questa emergenza che non ho mai visto prima ...“La Basilicata mostra un livello di benessere relativo più basso della media nazionale e pressoché in linea con quello registrato nel complesso dei territori del Mezzogiorno”. Nel rapporto Best (Benes ...