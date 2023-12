Ilaria Conti Gallenti morta a 28 anni a New York | l’ipotesi dell’infarto e le liti con l’ex marito I parenti | “Bisogna fare chiarezza”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una ventottenne senza problemi di salute viene trovata senza vita nel proprio letto, e il caso viene chiuso come “morte naturale” e viene ipotizzato l’infarto. È quanto accaduto venerdì 15 dicembre a New, quando, una ragazza bolognese, è stata trovatadal, con cui si era appena lasciata. La vicenda, ricostruita da Il Resto del Carlino, è stato inquadrata come “morte naturale” negli Usa, ma la madre dichiedee insieme a un’amica storica della figlia, Margherita, è volata a Newper indagare sui fatti.ha perso la vita tra le 7.30 e le 8.30 ora di New. La ventottenne bolognese, a Newper realizzarsi nel ...

La madre e l’amica storica di Ilaria Conti Gallenti , la 28enne bolognese trovata morta venerdì 15 dicembre a New York , sono tornate in Italia. ... (open.online)

È quanto accaduto venerdì 15 dicembre a New York , quandoGallenti , una ragazza bolognese, è stata trovata morta dal marito, con cui si era appena lasciata. La vicenda, ricostruita da ...Il corpo senza vita della 28enne sarebbe stato scoperto dal marito, o meglio ex, col quale si era separata da pochissimo. Emergono i litigi tra i due e incongruenze tra orario del decesso e quello dei ...La cerimonia funebre è stata organizzata dal marito della ventottenne. L’autopsia non ha rilevato patologie nascoste né sostanze anomale in circolo ...Ilaria Conti Gallenti, 28enne italiana trovata morta a New York lo scorso 15 dicembre: ma è giallo. La famiglia chiede chiarezza. La donna viveva in appartamento del Queens insieme al marito, un ...