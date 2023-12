Il vento violentissimo sposta l’aereo | cosa è costretto a fare il pilota Come è finita VIDEO

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I forti venti della tempesta Pia stanno minacciando nel Regno Unito glimenti di quanti sono in viaggio in vista delle festività natalizie. Il Met Office ha diffuso un’allerta per le raffiche, in alcuni casi superiori ai 130 km/h, riguardante la Scozia, l’Irlanda del Nord e le parti settentrionali del Galles e dell’Inghilterra. Diversi aerei hanno dovuto effettuare diverse manovre prima di atterrarenel caso di questo volo della Finnair partito da Helsinki. Il, a causa delle violente raffiche di, è statoad eseguire un “go around” – ossia l’interruzione della manovra di atterraggio di un aeroplano – prima di atterrare in sicurezza all’aeroporto di Manchester. L'articolo proviene da The Social Post.