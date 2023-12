Il vedovo allegro | scritto e diretto da Carlo Buccirosso | in scena alla Sala Umberto

Ma la vera angoscia delantiquario è rappresentata dai coniugi Tomacelli, vicini di casa depositari di un drammatico segreto, che da mesi contribuiscono a rendere ancora più complessa la sua ...... Lodo Guenzi as un veterinario fan di Star Wars , Matteo Martari nei panni di avvocato in carriera e, soprattutto, Pierpaolo Spollon in quelli del nuovo vicino di casa, '' e padre di ...In occasione della stagione concertistica "Città di Bagheria", si svolgerà martedì 26 dicembre 2023 presso villa Cattolica l'evento musicale: “equadro Inside – Tradizione del Canto di Natale” .Feste di Natale all'insegna dello spettacolo, per i romani che trascorreranno le feste in città, con tantissimi appuntamenti in agenda. MUSICA LIVE Per quanto riguarda la musica, si ...