Il tir perde il blocco di granito | sconcerto in Sardegna

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un camion ha perso un gigantescodidal suo rimorchio mentre viaggiava sulla statale 131 in direzione Cagliari, all'altezza del bivio per Sardara. E' successo all'alba di oggi 22 dicembre, in un momento in cui dietro il tir non c'erano altri automobilisti che, dato l'enorme peso delfinito sulla strada, non avrebbero avuto scampo. "Aspetto la relazione tecnica dei carabinieri e del mio vigile urbano che sono ancora sul posto, dopo di che mi rivolgerò al prefetto per chiedere più sicurezza", dice il sindaco di Sardara Giorgio Zucca. "Basta con questi trasporti pericolosi sulle nostre strade, solo per un caso fortunato questa mattina non c'era nessuno quando il tir ha perso il carico di". "La caduta delha provocato una enorme voragine nell'asfalto", racconta il ...

