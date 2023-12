Il telegiornale creato con l' AI è già tra noi

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un mezzo busto che racconta le notizie del giorno da una parte, una conduttrice a figura intera in mezzo allo studio che spiega gli effetti di una legge, un'altra in collegamento che illustra il meteo per i prossimi giorni. Scene di ordinaria televisione durante la messa in onda di un, come quelle che si susseguono in questo video di Channel 1. Quello prodotto dal canale di Los Angeles è in realtà un tg senza precedenti nella storia, perché si tratta del primo notiziario realizzato con giornalisti-avatar in sostituzione dei professionisti in carne e ossa che entrano tutti i giorni nelle case degli spettatori. Dietro il prodotto confezionato da Adam Mosam, fondatore di Channel 1, c'è l'intelligenza artificiale, la tecnologia che ha permesso di replicare le sembianze dei conduttori e delle immagini e video che scorrono uno dietro l'altro. Gli avatar e i ...