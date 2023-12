Il Superbonus ci costa quanto un Pnrr Ma con una resa molto più bassa

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dalle parti del Tesoro si sono ritrovati con altri 20-23 miliardi non previsti da trovare a copertura del 110% per quest'anno. A conferma della natura "radioattiva" dell'incentivo, come sostiene Giorgetti. Tanti soldi a cui non corrispondono gli svariati punti di pil e milioni di posti di lavoro creati secondo la propaganda di Conte

'Ogni mese ilci4,5 miliardi che è lo stanziamento previsto per la sanità. Bisogna partire da questo' per ragionare realisticamente sul 110, ha chiosato Giorgetti. 'Abbiamo ...Ogni mese ilci4,5 miliardi di euro che e' esattamente quanto abbiamo stanziato per la sanita' per tutto il 2024. Ogni mese di proroga si mangia esattamente lo stanziamento della ...