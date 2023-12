Il Sole 24 Ore presenta la Guida 2024 alle Scuole Superiori

Leggi su 2anews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un vademecum essenziale per costruire il futuro tra liceo del Made in Italy e gli istituti tecnologici-professionali: le tabelle sulle migliori, i diplomi più richiesti, come usare la nuova piattaforma Unica. Il24 Ore dedica unacompleta di 88 pagineiscrizioniper il prossimo anno scolastico. In edicola venerdì 22 dicembre con il