Il richiamo di Cthulhu | James Wan realizzerà il film tratto dal celebre racconto di Lovecraft

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L'annuncio dell'adattamento in videogame di alcuniin arrivo sugli schermi ha svelato cheWanIldi, progettodaldi H.P.Wan porterà sul grande schermo Ildi, ilscritto da Howard Phillips. Il progetto, su cui ilmaker sta lavorando da ormai cinque anni, è stato confermato dalla notizia dei primi lungometraggi che verranno adattati in videogame da Stars-Hana in collaborazione con la casa di produzione di Stars Collective. I primi dettagli del progetto Ildiè stato definito da ...