Il Questore Grassi | “Caserta nella top ten delle Questure italiane per numero di controlli effettuati sul territorio”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023). Circa 200 arresti, con più di mille denunciati e oltre 31mila persone sottoposte a controllo perchè stanno scontando misure alternative al carcere, come i domiciliari. Sono alcuni dei dati relativi all’attività della Polizia di Stato nelno da gennaio al 30 novembre, forniti ieri, 21 dicembre, dalAndreanel corso della conferenza stampa convocata in Questura per il resoconto di fine anno e gli scambi di auguri. Sono undicimila i posti di blocco realizzati in undici mesi, con 200mila persone identificate, 300 esercizi pubblici e oltre 5mila contestazione elevate per vari reati. Il, insediatosi ad inizio agosto, traccia un bilancio positivo per l’attività di polizia, ricordando chefigura tra le “top ten...