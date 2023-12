Il presidente dell’Ispi Giampiero Massolo a TPI | “Lo stallo in Ucraina | la guerra a Gaza | le presidenziali negli Usa | ecco cosa ci aspetta nel 2024”

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 dicembre 2023), questo numero della nostra rivista vuole provare ad analizzare i temi chiave del. Che anno sarà?«L’anno che verrà sarà caratterizzato da diverse fenomenologie: la prima è l’evolversi delle guerre in atto, in particolaree Medio Oriente, che sono accomunate dal fatto di poter essere mitigate, ma non risolte, visto che si tratta di crisi che si protrarranno per lungo tempo. Questi due conflitti neldovranno essere gestiti, anche se non sarà facile. Al tempo stesso hanno dinamiche diverse: la primaporta allo, la seconda, quella in Medio Oriente, può portare potenzialmente e sperabilmente a un nuovo dinamismo della regione. Queste sono le scommesse principali che ci accompagneranno nell’anno in arrivo. Un altro tema sarà ...