Il presepe nelle scuole e la differenza con il crocifisso nei luoghi pubblici

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È notizia di questi giorni la presentazione al Senato da parte di Fratelli d’Italia di un disegno di legge avente a oggetto ile le altre iniziative natalizie. La norma ipotizzata mira a precludere alle, ovvero ai presidi, la possibilità di «impedire iniziative promosse da genitori, studenti, o dai competenti organi scolastici, volte a proseguire attività legate alle tradizionali celebrazioni legate al Natale e alla Pasqua cristiana, come l’allestimento del, recite e altre manifestazioni ad essi collegate al fine di ricordarne il loro profondo significato di umanità e il rapporto che le lega all’identità nazionale italiana». Immancabilmente ogni anno in prossimità delle Feste natalizie si ripropone la controversia tra favorevoli e contrari alla presenza del ...

