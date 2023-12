Il presepe con due mamme in chiesa | ad Avellino | fa discutere FOTO

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Uncon duee senza San Giuseppe: è l’anticonvenzionale rappresentazione della natività che si trova nelladi San Pietro e Paolo, a Capocastello, frazione di Mercogliano, in provincia di. Discussioni? Tante, ma sono state tutte respinte ai mittenti dal parroco, don Vitaliano Della Sala che ha detto: “Ci sono tanti modi di essere famiglia, nulla è impossibile a Dio“. Il prete non è nuovo a questo tipo di esternazioni controcorrente, che lo hanno reso un personaggio molto dibattuto. Ilcon duedi Don Vitaliano Della Sala, fonte: Facebook Don Vitaliano Della SalaNel lungo post di accompagnamento dellaDella Sala ha voluto ribadire il ruolo di unache deve comprendere tutti. “Anche oggi intorno ...

... ilLgbt allestito a Capocastello di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove nella chiesa dei santi Pietro e Paolo il parroco, don Vitaliano Della Sala, ha inscenato la nativitàdue ...13 statuine in terracotta, tracce di un antico rito, emergono a Pompei da un ambiente di una domus confinantela casa di Leda e il cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e ...Si tratta di un modello 45, lo stesso dei pandori, senza ipotesi di reato e indagati. Intanto la procura ha aperto un fascicolo sulla beneficenza con i pandori Balocco. Il provvedimento del ...Il Natale è in arrivo a Palazzo Palladini, e dunque è doveroso rendere omaggio al presepe che anche quest’anno Raffaele (Patrizio Rispo) ha preparato con cura, con l’assistenza del cognato Renato ...