Il presepe con due mamme di Don Vitaliano | il prete influencer

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutti contro la Ferragni. Ormai da più di una settimana la più famosa influente d’Italia si trova al centro delle polemiche per le famose vicende di pandori e uova di cioccolata in salsa di (probabile) finta beneficenza. Le critiche sono ormai oltre la persona e vanno dritte alla professione: gli e le… ce ne sono di tutti i tipi e colori, tematiche e professioni. Quello che non ti aspetti che, tra i più impegnati d’Italia alla ricerca disperata di visibilità, ci sia un: DonDella Sala. Un sacerdote che da anni è impegnato in una caccia alla prima pagina, alla telecamera, al like sui social da aver creato una lista di assurdità senza fine. L’ultima ovviamente in tema natalizio. Non bastasse la scuola dove le insegnanti in nome dell’inclusione hanno deciso di sostituire nelle canzoni per la recita di Natale la ...