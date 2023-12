Il padre di Beatrice ha subito un delicato intervento | interviene lo staff

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Mercoledì pomeriggioLuzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per ‘motivi personali’, ma la produzione ha specificatoche si trattava di un’uscita ‘momentanea’ e così sarà. Una fonte attendibile mi ha rivelato che il motivo della decisione presa daera legato a dei problemi di salute di suoed è proprio così. Poco fa lodella gieffina ha comunicato che l’uomo è stato sottoposto ad un(che è andato benissimo). Ildella Luzzi si è operato: “Adesso lei è in quarantena e tornerà”. Lodiieri è intervenuto in una room di Twitter per specificare che la concorrente si trovava in hotel in quarantena: “Al momento si trova in un hotel e non può ...