Il murales velenoso contro Chiara Ferragni | l’accusa di TvBoy sulla “falsa” beneficenza

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per la seconda volta lo street artistha deciso di raffigurarein una sua opera. Ma rispetto alla prima versione meno cattiva del 2018, stavolta l’influencer è nel mirino di un duro attacco dell’artista. L’opera apparsa sui muri di Milano si intitola «Laai tempi dei social media». Come mostra sui social lo stesso, nel murale c’èche offre con una mano una banconota a un clochard. E con l’altra mano impugna lo smartphone, pronto a immortalare il gesto caritatevole. L’attacco arriva nel pieno della polemical’imprenditrice, dopo la multa dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette sul caso del pandoro Balocco, promosso assieme all’operazione benefica per l’ospedale Regina Margherita ...