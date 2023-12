Il mondo in una notte | la magia di Babbo Natale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilin una: Dal Polo Nord all’Europa, un itinerario natalizio tra tradizioni, festività e atmosfere magiche in tutto ilCi sono stati Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Amstrong & Aldrin e Papa Wojtyla nella storia; Dante, Ulisse, Gulliver, Mr Fog e Alice nella letteratura e ancora centinaia di persone e personaggi, reali e di fantasia, di cui ricordiamo i viaggi, ma il più famoso di tutti è sicuramente lui:. Già il suo “antenato” San Nicola, a cui ancora oggi si devono molte tradizioni natalizie diverse nei vari paesi del, è stato un personaggio importante: da Myra in Turchia, di cui era vescovo, è divenuto Santo patrono della regione francese della Lorena, di Amsterdam, della Russia e le sue reliquie si sono sparse in tutta ...

Siamo tutti molto riconoscenti ad intellettuali come Paolo Crepet e Massimo Recalcati per il generoso impegno profuso nel trattare la questione ... (ilfattoquotidiano)

La Santa Sede partecipa all'EXPO di Osaka nel 2025 con lo slogan 'La Bellezza porta Speranza'

...per l'Evangelizzazione " Sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel, ... intesa in molteplici sfaccettature, può esserefonte di ispirazione e speranza per la costruzione ...

Una carezza al tram dismesso Altro che l'Isola dei famosi

L'autista, col numero di linea sotto al braccio, dàcarezza a tutti i tram dismessi disposti su ... Altro chevirtuale. Quel numero di linea sarà un ricordo solido e non sarà taroccato e ...

leggi le altre "Cose"

A sessantanove anni, dunque, una volta in pensione (lavorò per l’Agenzia ebraica per salvare le comunità ancora in pericolo nel mondo arabo e nell’Europa orientale e per la Ort, la scuola di ...

Il poeta e il combattente, di Joseph Harmatz (Rubettino editore)

A sessantanove anni, dunque, una volta in pensione (lavorò per l’Agenzia ebraica per salvare le comunità ancora in pericolo nel mondo arabo e nell’Europa orientale e per la Ort, la scuola di ...