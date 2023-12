Il mondo dietro di te | recensione di un apocalittico Sam Esmail

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Samabbiamo imparato a conoscerlo molto bene. Prima con Comet, commedia romantica passata praticamente inosservata e poi con Mr. Robot, la sua creatura. La storia del suo alter ego e uno dei gioielli televisivi più importanti degli ultimi anni. La sua idea di settima arte è altamente politicizzata. In Mr. Robot è l’elemento fondativo della sua narrativa. E in questo nuovo lungometraggio, ne abbiamo l’ennesima conferma. Arrivato a distanza di quasi dieci anni dal precedente Mockingbird, Ildi te è, ancora una volta, un prodotto altamente politico da parte del regista di origine egiziana. Un film con sbavature qui e lì nella sua scrittura, che in certi momenti rischia di stagnare. Ma è cinema che parla forte e chiaro. Non è fine a sé stesso ma ha uno scopo ben definito. È cinema che non si guarda intorno, non ha paura ...