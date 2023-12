Il ministro Tajani in Albania | ecco l' incontro con il Primo Ministro Edi Rama

Così il Vicepremier edegli Esteri, Antonio, in conferenza stampa dopo aver incontrato a Tirana il premier albanese Edi Rama. 'Per noi la collaborazione con loro è fondamentale per la ...Roma, 22 dicembre 2023 Ecco le immagini dell'incontro tra ildegli Esteri, Antonio, e il Primodell'Albania Edi Rama.Tirana, 22 dic. (askanews) - Missione in Albania per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per i tradizionali auguri di Natale ai militari impegnati all'estero e un incontro con il capo ...Vogliamo accelerare i tempi dell'adesione" all'Unione europea "proprio per impedire che ci siano influenze dei Paesi extra Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver incontrato ...