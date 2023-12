Il Milan si salva al 90? con la Salernitana ultima Papera Maignan

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilevita solo al 90? la sconfitta contro lain classifica. È Jovic a fissare il 2-2 all’Arechi, dopo cheaveva regalato un gol a Candreva. AVANTI PIANO – Ilpareggia al 90?, ma non può certo essere soddisfatto. Anche perché il 2-2 arriva contro lain classifica. Rossoneri fortunati in avvio sui rimpalli: al 17? la palla finisce su Rafael Leao a destra, cross per Olivier Giroud murato da Lorenzo Pirola ma la carambola porta a far segnare Fikayo Tomori. Alla mezz’ora crossa Antonio Candreva, rischia l’autogol Ismael Bennacer ma sulla sua deviazione è bravissimo Mike. Al 42? il portiere delè ancora decisivo, su una conclusione a botta sicura di Grigoris Kastanos. Ma ...

Attaccante cercasi: è l'imperativo in casa Milan in vista del mercato invernale. E i rossoneri, come già fatto in estate, pensando ad Antonio ... (liberoquotidiano)

7' - Salernitana pericolosa in contropiede: Tchaouna serve Candreva, tiro respinto poi Bradaric serve Dia che calcia a rete, Maignanin angolo. 6' - Ci prova ancora ilcon Leao, il tiro ...In serata, alle 20.45, sono iniziate Monza - Fiorentina e Salernitana -, ora in corso. Domani ... Luis Alberto e Zaccagni dialogano, Lupertosulla linea, sulla ribattuta ci provano ...L'attaccante serbo è il jolly che aiuta i rossoneri a evitare una sconfitta durissima: diavolo in vantaggio, si fa raggiungere e ribaltare dal ...