Il messaggio di Cardinale | 'Milan | classifica e Champions non mi soddisfano'

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale , proprietario del Milan , non è a Parigi perché in queste ore è a... (calciomercato)

Orgoglio, tanto, per una prova da grande Milan che in Champions League mancava per i rossoneri dal 2009. Per la precisione: 21 ottobre 2009. ... (dailymilan)

In questa terza guerra mondiale a pezzi, la preghiera diventa azione e si fa missione attraverso ilKonrad Krajewski che Francesco ha inviato in Terra Santa, "come segno concreto " si legge ...Portare ildella nascita di Gesù con canti e benedizioni in tedesco, francese ed italiano ... la Visita alsvizzero Kurt Koch, all'Ambasciata di Svizzera presso la Santa Sede e alla ...Natale, il messaggio di Lojudice: "Non rassegniamoci alla violenza e al conflitto. La pace sia nostro stile di ...Scout portano una lampada a Betlemme come segno di speranza in un momento di tenebre. Arcivescovo Maffeis invita a celebrare la luce di Gesù, che illumina ogni uomo. Incontro in arcivescovado con cant ...